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エルメス アジェンダヴィジョン 手帳カバー ブラック/ワインレッド
商品番号 S85248950345
商品名

エルメス アジェンダヴィジョン 手帳カバー ブラック/ワインレッド
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 5,888 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品詳細】・ブランド名：エルメス・商品名：エルメスアジェンダヴィジョン手帳　　　　　カバー・色　　：外装：ブラック　　　　　内装：ワインレッド・種　類：手帳カバー・サイズ：縦約17cm横約21cm・付属品：アドレス帳（汚ありページあり）・購入店：池袋西武店・コンディション：汚れや擦れなどの使用感があります。それほど気になるほどの深い傷や汚れはないと思うのですが、写真をご確認いただきご判断いただければと存じます。気になる方はご遠慮ください。外箱はありませんので簡易包装での発送となりますのであわせてご了承願います。宜しくお願い致します
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