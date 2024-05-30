【レシート原本】クロムハーツ 3mm スペーサーリング ファックユー 18号

ご覧頂きありがとうございます。❶真贋/入手経緯真贋済み【買取専門店にて鑑定、金額提示頂いた商品です。】購入店:クロムハーツ東京購入日:2021年12月21日❷商品の状態シルバーなので燻んでますが、わざと新品仕上げせずに、いい味のままにしております。❸商品の詳細ブランドクロムハーツ（ChromeHearts）商品名スペーサーリングFUCKYOU3mm素材シルバー925仕様【全長】幅:3mm厚さ:3mm付属品レシート原本【インボイスは原本は手元にありますが他多数同時購入しておりますので、こちらの商品の購入証明レシートをお付け致します事をご理解お願い致します。】❹注意事項写真①、②枚目のみサンプル画像（イメージ）ですが他の写真は実際の商品を撮影した物です。※メンバーズカードのみ付属致しません。【中古品、ご注文に関する注意事項】商品の品質には万全を期しておりますが、万一、不良・破損・誤納品などがございましたら、お取引にてご連絡下さい。掲載商品は他でも同時に販売しておりますため同タイミングでのご注文などがあった場合は商品が稀に欠品する場合がございます。細心の注意を払っておりますが売り違いが発生した場合、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。何卒ご理解下さいますようお願い申し上げます。管理番号2/7-2448#レシート原本#CHROMEHEARTS#クロムハーツ#3mm#スペーサーリング#CH#FUCKYOU#ファックユー#18号材質···シルバー



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