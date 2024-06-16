♦柳海剛作 韓国人間文化財 高麗青磁 瓶 花瓶 アンティーク 骨董品コレクション

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♦ご注意、プロフィール♦印欄ご覧の上お問い合わせ購入頂きます様お願い致します。 【高麗青磁瓶】！ 韓国朝鮮陶磁 韓国人間文化財人間国宝 《柳海剛作》 箱なし♦海剛さんの秀逸な高麗青磁瓶でございます。状態欠け、ひび割れはございません。経年の汚れは多少ございます。画像は多少ですが実際の色と異なる場合ございます、また状態等含め充分確認致しておりますが見落とし見誤りございましたらご容赦下さい。ご購入の前に画像をご覧になり、ご判断をお願い致します。また、個人の自宅保管品につき中古品としての経年劣化等はご了承ください。サイズ 高さ 20.7cm 口径 7.7cm胴径 10.8cm重量は画像にてご確認お願い致します。素人計測の為多少の誤差はご容赦お願い致します。その他ご不明点ございましたらお問い合わせ下さい。#韓国 #朝鮮陶磁 #李朝 #高麗青磁 #新羅 #大正李朝 #雲鶴紋様 #韓国人間国宝 #朝鮮 #古陶磁 #高麗 #新羅 #朝鮮古陶磁器 #大正李朝 #李朝白磁 #朝鮮古陶磁 #朝鮮陶磁器 #高麗青磁 #新羅 #古美術品 #古玩 #花瓶 #瓶 #壺 #高麗青磁