Marvel 　マーベル　ハルク 　アクションフィギュア

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商品詳細
ハルクのフィギュア(箱無し)です。34cmもあるのでかなり迫力があります。コレクションケースにて保管していましたので綺麗な方だと思いますが画像７枚目レーバーに電池を入れるところがありますが音は出ません～画像8枚目レーバーのハルクの顔ニキビの様なぶつぶつが出ています～自立は不安定です～アクションレーバーで手足を動かして遊ぶハルクになります〜レーバーで操作すれば手足は良く動きます～完璧なモノをお求めな方はお控え下さいませ。
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