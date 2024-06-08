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Marvel 　マーベル　ハルク 　アクションフィギュア
商品番号 F80489173593
商品名

Marvel 　マーベル　ハルク 　アクションフィギュア
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 2,219 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ハルクのフィギュア(箱無し)です。34cmもあるのでかなり迫力があります。コレクションケースにて保管していましたので綺麗な方だと思いますが画像７枚目レーバーに電池を入れるところがありますが音は出ません～画像8枚目レーバーのハルクの顔ニキビの様なぶつぶつが出ています～自立は不安定です～アクションレーバーで手足を動かして遊ぶハルクになります〜レーバーで操作すれば手足は良く動きます～完璧なモノをお求めな方はお控え下さいませ。
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