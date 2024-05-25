OAMC 22AW RE:WORK QUILTED BOMBER JACKET

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ご覧いただき誠にありがとうございます。oamcのヴィンテージ生地を再構築したリワークシリーズのボンバージャケットになります。著名人ですとジャングルポケットの太田さんがインスタグラムで着画を載せられてました。カラーはブルーグレー(薄らカモ柄)のダークトーンのためコーディネートに合わせやすいです。(当方自然光の中撮影)また、ダウンより薄手な中綿のため着膨れせず、暖かくなりすぎないため秋冬春まで着用していただけます。以下商品詳細でございます。---------------------------------------------サイズ:Sサイズ詳細:着丈：62cm身幅：71cm肩幅：54cm袖丈：56cm素材:表地：ポリエステル100%裏地：ポリエステル100%リブ部分：ポリエステル89%ナイロン9%ポリウレタン2%中わた：ポリエステル100%原産国:イタリアoamcjilsanderwtapsmaisonmargielaジルサンダー メゾンマルジェラ 古着 ヴィンテージ