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超合金　メカゴジラ2003
商品番号 M54030640843
商品名

超合金　メカゴジラ2003
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 5,255 円
在庫状況 あり

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商品詳細

超合金GD-45メカゴジラ2003箱にキズやスレはありますが本体は比較的美品に思えます商品の状態はコメントに質問か写真を見てお確かめくださいご購入されたときは状態に納得してのお買い上げと解釈いたします#メカゴジラ#ゴジラ#キングギドラ#ガメラ#超合金#特撮
http://narcologia.ru/goods/Persia703388.html
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