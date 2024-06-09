藤井風グッズ　燃えよロンT

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商品詳細
藤井風さんのグッズ。燃えよ！ロングTシャツです。HEATツアーの際に購入しましたが、着用機会ないため出品します。サイズはMサイズとありますがビッグシルエットです。カラーはグレー。ニュアンスグレーで使いやすいお色だと思います。すでに販売終了品となります。新品ではありませんが、状態は良いかと思います。あくまでUSEDになりますので中古品にご理解ある方にお譲りします。圧縮してメルカリ便で発送します。人気ソロアーティスト···藤井風
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