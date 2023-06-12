レア　NEW ERA バイソンズ　59FIFTY 3/8 美品　ニューエラ

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商品詳細
マイナーリーグ、バイソンズの海外限定キャップになります。サイズ 73/81度着用しました。系統が変わったのでお譲りします。人と違うキャップを被りたい方におすすめです。生地もめずらしいです。#newera#ニューエラ#キャップ#cap#バイソンズ#メジャーリーグ#59FIFTYカラー···グリーン形···ベースボール
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http://narcologia.ru/goods/rejuvenate917748.html
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