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[激レア]サンタクルーズピンバッチ
商品番号 J23705402077
商品名

[激レア]サンタクルーズピンバッチ
ブランド名 サンタクルーズ
特別価格 税込 17,940 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ストリートブランドのサンタクルーズのピンバッジです。1980年代の激レアビンテージ物です。　価値の分かる方に持っていて欲しいです。　室内保管でしたが、表面のクリアが経年変化により、やや黄ばんでいます。　目立った傷はありません。　値下げあればコメントください。
http://narcologia.ru/goods/financier861060.html
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