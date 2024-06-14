LARRY SMITH ラリースミス　ネックレス　セット　ゴローズ

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商品詳細
ラリースミスのネックレス セット出品になります。バラ売り不可全てラリースミス本店、正規取扱店での購入です。※ギャランティは手元に残っているものを画像に載せておりますビーズも大量に組んでおりますので、とてつもない重厚感があります。セット内容EAGLEHEADFEATHERPENDANTシルバー×1EAGLEHEADFEATHERPENDANTゴールド×1※丸カンのダメージが気になったため別で購入したものを使用しています。シルバーチェーン 60センチ×1シェルコンチョビーズ xs×2プレーンビーズ×25シェルビーズ×6メロンビーズ×8ティアドロップターコイズ×1マーキュリーコインエンドパーツ×1総額25万を超えるセットになります。お値下げの希望、ご不明点等あればコメントください。
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