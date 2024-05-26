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- 希少カラー入手困難 Carharttカーハート ダック地ネイティブ柄 ジャケット
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商品詳細
状態•カーハート特有の大きなダメージ等なく状態は良いです。あくまでも古着、ヴィンテージ商品なので神経質な方、古着慣れしてない方はご遠慮下さい。カラー•ターコイズブルー最近急激に値段が高騰してるカーハート、中でもネイティブ柄などこちらのカラーのターコイズブルーなどはあまり出てこないと思います。しかもサイズもゴールデンサイズだと思うのでよろしくお願いします。チャンピオン岡山デニム桃太郎ジーンズ児嶋ジーンズナイキアディダスコンバースLevi'sリーバイスヴィンテージアメカジ古着シュプリームNIKEダンクジョーダンエアマックスビンテージvintageキムタクネイバーフッドダブルタップスロンハーマンスタンダードカリフォルニアテンダーロインアニキアニ散歩ミリタリー軍物usarmyアニキアニ散歩ミリタリー軍物usarmyシュガーケーンフェローズカーハートフルカウントオアスロウチャレンジャーネイティブジャパニーズオモシーチャンネルシュガーヒルワンピースオブロックキャリーus三軒茶屋tatoostudioyamada菅田将暉USA樋口塁長瀬ベルベルジンパウエルトニーアルバパウエル
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