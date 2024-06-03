ポールスミス　長財布　黒　美品　ラウンドジップ

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ポールスミスでも一番人気があるシリーズです。使用期間が短く美品です。角スレなども見られません。小銭入れの中が少し汚れています。箱はお付けしますがショッパーはつきませんのでご了承ください。あくまで中古であることをご理解くださる方のみご購入ください。カラー...ブラック柄・デザイン...無地財布形...長財布