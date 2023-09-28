コラボ！ナノユニバース × ラベンハム リバーシブル キルティング ジャケット

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商品詳細
○新品未使用○nanounivers購入○別注LAVENHAM○リーバシブル○サイズ38○カラーは、キャメル○裏のカラーは、黒～濃紺（表記は黒）○ウール100％（裏ナイロン100％）○着丈73、脇下身幅53、肩幅直線45、袖丈63○M〜Lサイズ相当○即完売の限定アイテム○ギャルソンノースフェイスも出してます○送料無料ナノユニウールジャケットキルティングジャケットウールブルゾンブルゾンキルティングブルゾン
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