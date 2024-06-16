新品未使用 ナナミカ カシミア混 光電子 手袋 テックグローブ カーキ

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GRS(GlobalRecycledStandard)認証のリサイクルカシミヤを主素材に、光電子®セラミックスの練り込まれた特殊ポリエステル糸を合わせて編んだ5ゲージニットのワッチグローブ。・光電子®は、着る人自身の体温=遠赤外線を効率的に輻射し体に戻すことで、自然なあたたかさをキープ。・イタリア軍のニットグローブをベースにしたデザイン。・指先に導電子を編み込むことでタッチパネルの操作が可能。新品未使用ナナミカカシミア混光電子手袋テックグローブSUKF260税込¥13200カラー···カーキ素材···カシミヤ混タッチパネル対応形ミトンカーキ、グレー、ネイビーの3色展開nanamicaKODENSHICashmereTechGroves今後も良い品を出品していきます。他にもナナミカやノースフェイスなど多数出品中♪ぜひ、↓からご覧下さい☆☆#ネイビーのファッション出品リスト#ネイビーズ全商品リスト