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ナイキ　インターナショナリスト　ローカットスニーカー　青　28.5 未使用
商品番号 L64474426672
商品名

ナイキ　インターナショナリスト　ローカットスニーカー　青　28.5 未使用
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,029 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【サイズ】JP：28.5cm／US：10.5【色】ブルー／ネイビーボタニカル柄（花柄）【状態】紙タグ付いている試着程度の綺麗な状態です。まだまだご安心してご着用いただけます。【その他】綺麗なブルーベースのボタニカル柄のスニーカーになります。シックな色合いなので合わせやすいです！！ご質問等はお気軽にどうぞ！！SNK-818
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate283148.html
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