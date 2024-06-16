ナイキ　インターナショナリスト　ローカットスニーカー　青　28.5 未使用

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商品詳細
【サイズ】JP：28.5cm／US：10.5【色】ブルー／ネイビーボタニカル柄（花柄）【状態】紙タグ付いている試着程度の綺麗な状態です。まだまだご安心してご着用いただけます。【その他】綺麗なブルーベースのボタニカル柄のスニーカーになります。シックな色合いなので合わせやすいです！！ご質問等はお気軽にどうぞ！！SNK-818
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