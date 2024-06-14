S.T. Dupont　エステーデュポン　マネークリップ　エステーデユポン

ブランド：S.T.DUPONT色：シルバー実寸サイズ：W5.7cm×H3.3cm備考：エス・テー・デュポンジャポン株式会社、定価58300円(税込)、フランス製、箱・ギャランティカード有りコメント：エス・テーデュポンの特徴的なメタルワーク技術を組み合わせた現代のジェントルマンのためのスタイリッシュなマネークリップコレクション状態：新品未使用のお品ですが、保管の際に付いてしまったような細かな擦れ・キズ等ありましたらどうかご理解ください。お値下げ予定はありません。黒のケースはきれいですが、外箱の白の箱には多少の汚れがあります。



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