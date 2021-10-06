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商品詳細
ラコステのルイーズ・トロッター(LouiseTrotter)がパリで発表した2020年春夏コレクションルックの1つです。シャツとパンツのセットアップになります。爽やかなピンクが上品な雰囲気を醸し出してくれます。これからの春先にちょうど活躍してくれると思います。カラー：ピンク素材：ポリエステル55%、ウール45%サイズ：Sシャツ肩幅44cm身幅53cm袖丈63cm着丈74cmパンツウエスト36cm(ゴム使用なので88cmくらいまでは問題ないかと思います)股上34cm股下76cm購入価格：90,000円程度LACOSTEラコステラコステライブLACOSTELIVERickyRegalリッキーリーガルモノグラム
http://narcologia.ru/goods/cotton399261.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce314055.html
http://narcologia.ru/goods/update608795.html
LACOSTE ラコステ Fashion Show パリコレ 20SS-
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