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栃木レザー財布
商品番号 H80050898021
商品名

栃木レザー財布
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 2,652 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タテ20cmヨコ11cm、栃木レザー　シーライオン型押し　カード仕切り8ヶ所　札入れ2ヶ所　センターファスナー小銭入れ、厚み2.5cmとスリム仕上げ　中仕切りも栃木レザー仕上げ飽きのこないシーライオンの型押しで手にフィットします、ファスナーはYKKでスムーズな閉会。ファスナー引き手も栃木レザーで加工も全て日本製　究極の逸品
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