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タテ20cmヨコ11cm、栃木レザー シーライオン型押し カード仕切り8ヶ所 札入れ2ヶ所 センターファスナー小銭入れ、厚み2.5cmとスリム仕上げ 中仕切りも栃木レザー仕上げ飽きのこないシーライオンの型押しで手にフィットします、ファスナーはYKKでスムーズな閉会。ファスナー引き手も栃木レザーで加工も全て日本製 究極の逸品