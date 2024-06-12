シルバー925、フローラルクロスリング オーバークロスリング

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Kud29435の詳细

芸能人多数愛用モデル、大人気のフローラルクロスリングです.流行や性別を問わず人気のクロスデザインは、カジュアルスタイルからパーティーシーンまで幅広く活躍。細部まで作り上げられ、ボリューム感満点の逸品となります。いつまでもご愛用頂けるアクセサリーです。【素材】シルバー925/刻印あり【重さ】11.3g【幅】7mm-22mm【サイズ】15号から20号まで05カラー···シルバー材質···シルバー