VANS スパイダーマンスニーカー

marvel×vansスパイダーマンスリッポンデザインが気に入って購入したのですがサイズが合わなかった為出品しました。着用回数は数回です！中古になりますので神経質な方はご遠慮下さい。個人的には綺麗な方かと思います。



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