【生産完了品】VOLT AMPERE GPC-TQ クリーン電源　美品

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種類...その他【生産完了品】VOLTAMPEREGPC-TQクリーン電源目立つ傷もなく美品の部類に入るかと思います。生産完了品ですのでお探しの方はぜひご検討くださいませ。参考サイトhttps://voltampere.jp/?product=gpc-tq電源ケーブルが付属します。商品到着時に電源が入らない、著しく破損している場合を除きまして、NC/NRでよろしくお願いいたします。