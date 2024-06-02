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NIKE ナイキ　NSW 　スウェットパンツ　黒
商品番号 T70116650461
商品名

NIKE ナイキ　NSW 　スウェットパンツ　黒
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 3,000 円
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商品詳細

商品説明：ナイキ　NSWサイズ：Sウエスト：約76cm全長：約94cm股下：約64cm色：黒商品状態：中古品使用に伴う程度の色落ち、プリントの擦れ等はありますが、目立つ程度のものでは無いと思います。ウエストの金物が外れていますが、着用には支障は無いと思います。※中古品にご理解ある方の購入をお願い致します。
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