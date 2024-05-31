forme Short wallet – Baby Calf

23AW新品未使用formeフォルメShortwallet ポケットや片手に収まるサイズ感の、持ち運びしやすい革財布。お札を2つ折りせずに収納できるようになりました。キメが細かく品のいい艶のあるベビーカーフを使用。柔らかく滑らかな手触りで、使っていくほどにさらに艶を増していきます。内側はベジタブルタンニン鞣しのホースレザーを使用し、2トーン仕様になっています。ボタン付きのフラップを開くと手前から順に、カード入れ、ジップ付きコインポケット、2層のスペース。サイドにはお札用のポケットもついた、すっきりとしていて使いやすいデザインです。お札を2つ折りせず収納できるのが嬉しい、ミニマルなショートウォレット。小さなサイズ感ながらもお札、カード、小銭と収めることができる収納力がありコンパクトで使いやすいアイテムです。W125mm×H90mm×D30mm



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