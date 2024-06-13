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TORNADOMART 本革　ヘビ革　スタッズ　ハトメ　ベルト　レザー　赤
商品番号 K60374441859
商品名

TORNADOMART 本革　ヘビ革　スタッズ　ハトメ　ベルト　レザー　赤
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TORNADOMARTセンタースネークベルトです。素材···ヘビ革・本革カラー···ボルドー幅…約40mm全長…約112cmウエストサイズ〜100cm厚み…約3.8mm固定サイズの為、サイズ調整できません。バックルはホックの為、取り外し可能です。長期保管（デッドストック）の為、汚れ・傷・メッキのはげ・変色等が付いている場合があります。細かい部分などは写真をご確認ください。新品未使用品ですがデッドストック品の為、気になる方は購入をお控えください。購入時の金額¥15,180
http://narcologia.ru/goods/shuttle60425.html
http://narcologia.ru/goods/preference86538.html
http://narcologia.ru/goods/stage704297.html
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