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ニューエラキャップの３点セット
商品番号 M24239790284
商品名

ニューエラキャップの３点セット
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 5,590 円
在庫状況 あり

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商品詳細

①ニューエラのニューヨークヤンキース　サイズ9FIFTYスナップバック②ニューエラとバットマンのコラボ　サイズ9FIFTYスナップバック③ニューエラのロサンゼルスドジャース　サイズ59FIFTY7（55.8cm）ユーズド品になりますので使用感はありますが大きく目立つ傷や汚れの見られない状態です。※見落としもあるかもしれませんので神経質な方、完璧を求める方、中古品へのご理解が難しい方は、ご購入をお控えください。
http://narcologia.ru/goods/assessor459003.html
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