ニューエラキャップの３点セット

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商品詳細
①ニューエラのニューヨークヤンキース サイズ9FIFTYスナップバック②ニューエラとバットマンのコラボ サイズ9FIFTYスナップバック③ニューエラのロサンゼルスドジャース サイズ59FIFTY7（55.8cm）ユーズド品になりますので使用感はありますが大きく目立つ傷や汚れの見られない状態です。※見落としもあるかもしれませんので神経質な方、完璧を求める方、中古品へのご理解が難しい方は、ご購入をお控えください。
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