PAUL SMITH ベルト M1A 4437 BCUT ブラック ブラウン

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商品詳細
上質なレザーにシンプルなバックルが上品な雰囲気を醸し出すピンバックルベルト。細かな型押しが施されたブラックレザーの表面に、裏面にはブラウンカラーのレザーを使用したリバーシブル仕様なので、お洒落の幅が広がり様々なシーンで活躍しそうです。■商品の状態新品・未開封で外袋に多少のシワがございますが、本体自体の状態はとても良いです◎サイズバックル：約H4.5×W5×D1(単位cm)ベルト幅：約3.5cm内周最大：約114cm本体重量：約185g■カラーBLACK/BROWN■素材本体：レザー
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