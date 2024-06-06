海外限定 ロサンゼルスレイカーズ ニューエラ カスタムキャップ 7 5/8サイズ

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LosAngelesLakersのNEWERAカスタムキャップです。サイズは75/8(60.6cm)海外の限定モデルのため日本では入手困難でほぼ出回って無いと思います。試着のみです。シールは剥がしています。コービーブライアントの８番やトロフィー、crenshawなどのレイカーズお馴染みの刺繍が施されています試着のみですが、家庭保管のためご理解頂ける方のみご検討宜しくお願い致します。すり替えやその他トラブル防止の為、返品はお断り致します。カラー...パープル形...ベースボール#losangelslakers#Lakers#59FIFTY素材...コットン