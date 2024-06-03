WTAPS×NEWERA 59FIFTY LOW PROFILE CAP

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大人気WTAPS×NEWERAのキャップです。前の「WP」のロゴ、後ろの「WTAPSVISUALUPARMORED」このキャップ一つだけで、目を惹きますし、かっこいいです。色はネイビーになります。汚れや傷などはなく良品です。ニューエラのキャップシールはありません。サイズは71/4ですので、ご確認の上ご購入お願いします。他サイトでも出品中の為、売切の際などは削除します！形···ベースボール