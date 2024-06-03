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最終価格　ルイヴィトン　N60433 ダミエ ポルトフォイユ ミュルティプル
商品番号 E42552746261
商品名

最終価格　ルイヴィトン　N60433 ダミエ ポルトフォイユ ミュルティプル
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 23,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

最終価格です。売れなければ使用する予定です。ルイヴィトンの2つ折りでコンパクトな2020年製造モデルのお財布です。ブルーの市松模様がお洒落で爽やかな印象です。使用せず大切に保管していました。一度カードを試しに入れているのみの未使用品です。コインケースはございません。シリアルナンバー:SP4280　(シリアルが撮影しにくい場所にありますので画像に残せませんでした。)付属品:外箱、保存袋財布形...二つ折りカラー...ブルー自宅保管ということをご理解いただき神経質な方はお控えいただきますようお願い致します。
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