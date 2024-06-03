PG8 ブレターニャアリゾナベルト

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数多くの中からご覧頂きありがとうございます。ブレターニャアリゾナ世界最高峰のイタリアサンタクローチェにあります有名タンナーです。数多くのブランドにベジタブルタンニン鞣し革を供給するタンナーです。カラーBKサイズ全長110センチ5穴式3番目で95センチチャンネルオメガ裏ビスによりサイズ調整可能です。カット仕様片押しではなくバタ振りによる自然シボです。とても綺麗なエイジングを楽しめます。ベルト幅3.3センチありますのでカジュアルにもお使いいただけます。裏打ちはドイツヌメ子牛です。最高級ヌメになります。フランスLVが使用するヌメ革ど同素材です。縫製ハンドメイドインジャパン一流職人がコバ処理迄磨き上げた一級品です。本格的なベルトです。本物思考の方にお勧めします。あくまでも自宅保管の未使用品ですのでご理解頂ける方のみでお願い申し上げます。本革カラー...ブラック