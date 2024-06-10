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ジラフ シルク 100%ネクタイ
商品番号 R59611929219
商品名

ジラフ シルク 100%ネクタイ
ブランド名 ジラフ
特別価格 税込 1,517 円
在庫状況 あり

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商品詳細

定価1万円ほどで購入したと思います。山登りのロープをデザインした柄だったと思います。
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