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フェアファクス　ウールネクタイ　イタリアカルロバルベラ生地　ウールタイ　グレー
商品番号 X35688753093
商品名

フェアファクス　ウールネクタイ　イタリアカルロバルベラ生地　ウールタイ　グレー
ブランド名 フェアファクス
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イタリアカルロバルベラ生地フェアファクスウールタイウール100%グレー✖️ブルー・ホワイトハンドメイド　日本製大剣幅　約8cm全長　約150cm1回着用自宅保管特筆する汚れや破れはありません
http://narcologia.ru/goods/rebellion168878.html
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FAIRFAX/グレンチェック柄ウールタイ | FAIRFAX COLLECTIVE
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CARLO BARBERA社製生地 / Superfine Exclusive Fabrics【チャコールグレー / ウィンドウ・ペイン】【Made in Japan】 TETSUYA KANDA SARTORIALE 3Bスーツ　カルロ・バルベラ テツヤカンダ サルトリアーレ
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