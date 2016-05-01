フェアファクス　ウールネクタイ　イタリアカルロバルベラ生地　ウールタイ　グレー

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FAIRFAX/グレンチェック柄ウールタイ | FAIRFAX COLLECTIVE



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CARLO BARBERA -カルロ・バルベラ-』 最上級の糸で美しい生地を ...



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CARLO BARBERA社製生地 / Superfine Exclusive Fabrics【チャコールグレー / ウィンドウ・ペイン】【Made in Japan】 TETSUYA KANDA SARTORIALE 3Bスーツ カルロ・バルベラ テツヤカンダ サルトリアーレ



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イタリアカルロバルベラ生地フェアファクスウールタイウール100%グレー✖️ブルー・ホワイトハンドメイド 日本製大剣幅 約8cm全長 約150cm1回着用自宅保管特筆する汚れや破れはありません