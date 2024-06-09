新品オーストリッチ黒手帳も入るサイズ小銭入れ取り外し長財布

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商品詳細
カラー···ブラック手帳型長財布小銭入れ取り外し付きカラー黒サイズ縦12cm横19.5cm厚み1.5cm素材オーストリッチフルポイント発送方法メルカリ便その他、注意事項細かいデザインなどは、写真にて、ご確認下さい。即購入大丈夫です気になる点ありましたら、お気軽に、ご質問下さい。
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