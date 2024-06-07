新品 バレンティノ 1Y2ER033QCD 0NI ウール ストールマフラー

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商品詳細
【商品名】VALENTINOバレンティノ1Y2ER033QCD0NIウールストールマフラーブラック×グレー（新品）【品番】1Y2ER033QCD_0NI【カラー】ブラック×グレー【素材】ウール100％【サイズ】長さ180cmx幅35cm【付属品】専用箱、製品管理タグ※その他付属品はございません。【買い付け地】イタリアVALENTINO正規代理店【参考価格】58,300円（税込み）
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