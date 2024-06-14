【美品】 ブルガリ ベルト ロゴマニア サークルロゴ シルバー金具 ブラック 4

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商品詳細
◾️商品説明◾️BVLGARIブルガリベルトロゴマニアサークルロゴシルバー金具通勤 通学ユニセックスメンズレディース◾️サイズ◾️全長約122cm（バックル含む）バックル約6cmベルト幅約4cm穴×7バックルトップから一番近い穴まで約97cm次にここから2.5cmずつ（112cmまで）バックルを取り外してハサミで切ることでベルト長さ調節可能。メンズでもレディースでもベルトサイズを調節できるので、ご使用いただけます♪◾️状態◾️目立った傷や汚れはなくバックルは美品です。ベルトは社外の新品に変換済みです。◾️カラー◾️黒 ブラック銀 シルバー◾️付属品◾️なし◾️購入元◾️ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品ストアのオークション(鑑定済み)◾️配送◾️簡易梱包にて1〜2日程度で配送致します。仕事の都合で遅れる場合がございます。●お願い素人検品のためまれに見落としがございます。不備などございましたらご一報をお願いいたします。ご購入前に必ずプロフィールのご確認をよろしくお願い致します。
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