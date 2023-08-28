アルファタウリ 角田裕毅 ドライバーキャップ 2023年版 【新品 ・未使用】

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【商品説明】F12023年開幕戦より角田選手が着用のスクーデリア・アルファタウリドライバーズキャップのレプリカです❗️・フロントにSCUDERIAALPHATAURIブランディングロゴ・バイザーにカーナンバー22のプリント・バイザーの縁は日の丸の赤のイメージカラーリング・左側にTSUNODAと日本国旗のデザイン・右側に角田選手のサイン※角田選手が実際にGPで着用のものは右側にHONDAロゴ、ありますが、本品にはありません。★写真1～9は、以前同一製品販売時に撮影したもの。写真10が現品（私見で検品しましたが気になる箇所はありませんでした）⭐出品中のアルファタウリグッズとご一緒に是非‼️（#アルファタウリbyきゃつぷのハッシュタグのリンクよりご覧ください）⭐️F1関連、他も出品しています❗️ご希望の方は#F1関連byきゃつぷのハッシュタグのリンクよりご購入のご検討お願いいたします。⭐️複数商品の同時同梱購入は2つの商品合計から送料おまとめ分（200円～700円）お値引きします❗️（値引き額はコメント時に回答します。）ご希望の場合は、”2つの商品”それぞれに、同梱購入希望とコメントください。素材:ポリエステル100%【商品状態】タグ付き新品未使用品【サイズ】大人フリーユニセックス（スナップバックでサイズ調整）【発送方法】らくらくメルカリ便（形崩れしないよう段ボール箱宅配60サイズで送付）#2222#角田裕毅角田裕毅#SCUDERIASCUDERIA#スクーデリア#ALPHATAURIALPHATAURI#アルファタウリ#ホンダ ホンダ#HRCHRC#RedBullRedBull#レッドブルレッドブル#F1F1#鈴鹿鈴鹿#日本グランプリ 日本グランプリ#日本GP日本GP#F1速報 F1速報#アルファタウリＦ１角田裕毅ｂｙきゃつぷ