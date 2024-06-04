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ロエベ　二つ折り　三つ折り　財布　極美品
商品番号 I34143878298
商品名

ロエベ　二つ折り　三つ折り　財布　極美品
ブランド名 ロエベ
特別価格 税込 14,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ネイビーロエベ　財布２０２０年7月に表参道店で購入レシートあります。1、2回使い、ポケットに入りづらいので使わなくなり箱にしまっていました。未使用に近い綺麗さだと思います。
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http://narcologia.ru/goods/appendectomy81253.html
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