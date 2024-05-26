ワコマリア×RAGE AGAINST THE MACHINE T-SHIRT

WACKOMARIA｜RAGEAGAINSTTHEMACHINE|WASHEDHEAVYWEIGHTCREWNECKT-SHIRT(TYPE1)■DESCRIPTION■毎シーズン注目されつつあるWACKOMARIAコラボシリーズ。WACKOMARIA的に「イケてるもの(アーティスト、レーベル、ブランドなど)」を起用し、互いの良さを引き出した小規模で内容の濃いラインナップで展開するスペシャルなカプセルコレクション。ARTIST：RAGEAGAINSTTHEMACHINE[DETAIL]・ボディ：ワコマリアオリジナルボディ・生地：肉厚のヘビーウェイト生地(洗い加工)・プリント：フロント、バック・細部デザイン：コラボネームタグ【RAGEAGAINSTTHEMACHINE/レイジ・アゲインスト・ザ・マシーン】1990年にカリフォルニア州ロサンゼルスで結成されたアメリカ合衆国のロックバンド。「レッド・ツェッペリンとパブリック・エナミーの融合」と呼ばれる特徴的なサウンドと、マルコムX、チェ・ゲバラ、マーチン・ルーサー・キング・ジュニアなどから思想的影響を受けた政治メッセージを持つ歌詞が特徴。2000年に解散、2007年に再結成、2011年に再び活動を休止。2020年に再結成ライヴ行う予定との情報が公式Instagramにより発表された。■MATERIAL■表地：COTTON100%■SIZESPEC■ L肩幅：49cm身幅：54cm着丈：74cm袖丈：24cm■CONDITION■目立つ傷、汚れ等はございません。シワ等については、ご了承下さい。カラー...ホワイト袖丈...半袖ネック...Uネック



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