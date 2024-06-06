ロンワンズ(LONE ONES) クレーンベルM レナードカムホート ...

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自宅補完していて、まだまだ使えるのでどなた様かに使って頂きたく出品致します。LONEONES/ロンワンズCranebell/クレーンベルペンダント/Mサイズ【実寸サイズ】【縦】約4.5cm（※リング含む全長）約3.3cm（※ベルのみ）約1.8cm（リング部分）【横】約1.94～1.98cm（ベル部分下部）【重さ】約23.75g素人計りなので誤差はご了承下さいませ。⚠︎・全体的に小傷などはございますが音色も綺麗でまだまだ使って頂けます。・神経質な方はご遠慮ください。・返品はお受け出来ません。 ・付属品などはございません。