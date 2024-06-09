(極美品)クロムハーツネックレスセット

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商品詳細
極美品CHROMEHEARTSベビーファットＰ／ＤＩＡタイニーCHクロスカットアウトクロスドッグタグロールチェーン 20インチタイニーCHクロス以外はリンカン購入になります！メルカリにもリンカン商品並んでいます！参考価格 ベイビーファットＰ／ＤＩＡ 約25万です！ベイビーファットカットアウトクロスはrankAの品を購入しています！タイニーCHクロスはこちらで信頼の置ける方からの購入になります！購入してから月に1.2回週末に使用していました。新品の様にとはいきませんがかなり綺麗な状態だと思います！高額商品になりますので、しっかり写真を確認のうえご購入下さい！それぞれ単品でも購入可能ですが、割高になりますので、セット購入がお得です！付属品証明書一式個人情報塗りつぶしシルバーポリッシュ1枚リンカン購入時付属袋1枚
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