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(極美品)クロムハーツネックレスセット
商品番号 Q20130303020
商品名

(極美品)クロムハーツネックレスセット
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 74,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

極美品CHROMEHEARTSベビーファットＰ／ＤＩＡタイニーCHクロスカットアウトクロスドッグタグロールチェーン　20インチタイニーCHクロス以外はリンカン購入になります！メルカリにもリンカン商品並んでいます！参考価格　ベイビーファットＰ／ＤＩＡ　約25万です！ベイビーファットカットアウトクロスはrankAの品を購入しています！タイニーCHクロスはこちらで信頼の置ける方からの購入になります！購入してから月に1.2回週末に使用していました。新品の様にとはいきませんがかなり綺麗な状態だと思います！高額商品になりますので、しっかり写真を確認のうえご購入下さい！それぞれ単品でも購入可能ですが、割高になりますので、セット購入がお得です！付属品証明書一式個人情報塗りつぶしシルバーポリッシュ1枚リンカン購入時付属袋1枚
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