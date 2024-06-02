23SS セントマイケル×ネイバーフッド コラボジャケット M

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NEIGHBORHOOD×©SAINTMxxxxxxSTHD_DECKJACKET涼しいときの羽織として数回着用していますが、特に汚れはなく美品です。商品タグ、NEIGHBORHOODのハンガー・カバービニールが付属します。サイズ：M平置き採寸（cm）着丈64.5/身幅67.5/肩幅57.5/袖丈57身長177cm・普通体型の私が試着した着用感はジャストより少しゆったりめくらいでした。Tシャツの上にシャツを羽織る感じで使いやすい薄手のジャケットになります。春～秋はもちろん、冬もコートなどアウターの中に合わせることができるので通年でお使いいただけると思います。【商品概要】ヴィンテージジャケットをモチーフに着古したようなナチュラルな風合いに仕上げた総柄のハリントンジャケット。リアルなエイジング加工を施しながらも、色褪せや経年変化しにくい特殊なプリント技法や染料を採用。フロントファスナーによる開閉。両サイドにスラッシュポケット。細川雄太と、アメリカ・ロサンゼルスを拠点とするアーティスCaliDewitt主宰の©SAINTMxxxxxxとのコラボレーションモデル。より細かい部分が気になる方はネイバーフッドおよびセントマイケル取扱のセレクトショップの商品ページや着用画像を参考にしていただければと思います。その他、気になる点がございましたらお気軽にご質問ください。お支払いいただいた後、当日～翌日以内に佐川急便にて発送いたします。