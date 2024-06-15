西川貴教　T.M.Revolution NEWERAコラボキャップ

西川貴教 T.M.RevolutionNEWERAコラボキャップ 59FIFTYサイズ73/8（58.7cm）カラー···ネイビー/ストライプイベント当日に一度着用したのみですので、まだまだお使いいただけると思います。クリーニング済み。特に目立つ汚れやキズはありませんが、着用済みの中古品になりますので気にされる方は購入をお控え下さい。※購入される際にはサイズにご注意下さい。※スナップバックキャップではないのでサイズ調整できません。（私にはちょっとキツめでした）発送する際、ゆうパケットプラスに収まるよう（厚さ約7cm）折りたたみます。この様な状態でいい方、自宅保管品にご理解のある方、どうぞよろしくお願いいたします。T.M.RevolutionTMR西川貴教イナズマイナズマロックフェス



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