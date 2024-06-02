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ゼロリミット10kネックレス
商品番号 B66331007754
商品名

ゼロリミット10kネックレス
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 16,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ZEROLIMIT。ゼロリミットオリジナルホースシューチャームネックレス45cmK10ゴールドチェーン付♪オールK10金ゴールド♪57.000円程で購入しました。とても品があって大人めな方にオススメです！値段など質問ありましたら、遠慮なくお願いいたします。
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