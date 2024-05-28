テンダーロイン　ポーター　カードケース　巾着付

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商品詳細
ブランド:TENDERLOIN(テンダーロイン)正式タイトル:T-CARDCASE素材:レザー使用品ですのでクレームや返品交換はできませんのでご理解いただいた上でのご購入お願いいたします。
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