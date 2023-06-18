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ナイキ　ジョーダン　28cm
商品番号 O10397334725
商品名

ナイキ　ジョーダン　28cm
ブランド名 エアジョーダン
特別価格 税込 1,891 円
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商品詳細

メインカラー···ブラウンスニーカー型···ミッドカット(Mid)モデル名は不明です。よろしくお願いします
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