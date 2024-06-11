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スカル柄　フルーツオブザルーム　fruit of the room tシャツ
商品番号 B87723112835
商品名

スカル柄　フルーツオブザルーム　fruit of the room tシャツ
ブランド名 フルーツオブザルーム
特別価格 税込 3,514 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#ディーくんファッション一覧madeinUSAの00年代購入のアメリカ古着、人気のフルーツ・オブ・ザ・ルーム、fruitoftheroomのtシャツスカルtシャツです。andstor、certificateofdeath(死亡診断書)ロゴ入り。デニムシャツ、ネルシャツ、ジャケットなどのインナーとしても重宝できる、バンドテイストのデザインです。古着に理解のある方からの購入をお待ちしておりますので、写真でご判断のうえ、ご質問有ればコメント下さい。即購入オーケーです。袖丈...半袖ネック...Uネック季節感...春,夏,秋,冬インナーとして柄・デザイン...プリント（ロゴなど）
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