長財布 吉田カバン PORTER HYBRID WALLET

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最終値下げ。殆ど使用しておらず状態良好です。破れ傷等ありません。写真でご確認下さい。ポーターハイブリッドロングウォレット737-17827長財布財布吉田カバンPORTERHYBRIDWALLET二つ折りかぶせ長財布小銭入れ外側シンプル日本製メンズレディース表地 ｜X-C1000（X-PACコーデュラナイロン）（一部X-PLY無し）裏地 ｜ナイロンオックス（ブラックハイパロンコーティング）サイズ｜本体：約W195×H95×D10（mm）重量 ｜約95グラム生産国｜日本仕様 ｜[外側] ・小銭入れ×1 ・カードポケット×2 [内側] ・札入れ×1 ・カードポケット×7————————————————————————カラー···ブラック柄・デザイン···無地財布形···長財布素材···ナイロンカラー···ブラック#吉田カバン#Porter#長財布#ポーター