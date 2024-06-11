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長財布 吉田カバン PORTER HYBRID WALLET
商品番号 S72567282614
商品名

長財布 吉田カバン PORTER HYBRID WALLET
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 1,908 円
在庫状況 あり

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商品詳細

最終値下げ。殆ど使用しておらず状態良好です。破れ傷等ありません。写真でご確認下さい。ポーターハイブリッドロングウォレット737-17827長財布財布吉田カバンPORTERHYBRIDWALLET二つ折りかぶせ長財布小銭入れ外側シンプル日本製メンズレディース表地　｜X-C1000（X-PACコーデュラナイロン）（一部X-PLY無し）裏地　｜ナイロンオックス（ブラックハイパロンコーティング）サイズ｜本体：約W195×H95×D10（mm）重量　｜約95グラム生産国｜日本仕様　｜[外側]　　　　・小銭入れ×1　　　　・カードポケット×2　　　　[内側]　　　　・札入れ×1　　　　・カードポケット×7————————————————————————カラー···ブラック柄・デザイン···無地財布形···長財布素材···ナイロンカラー···ブラック#吉田カバン#Porter#長財布#ポーター
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