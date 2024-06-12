ハンドスピナー　アイアンマンなど　5点セット

⚠️※注意※⚠️プロフィールをスルーしないで下さい。プロフィールを必ずお読み下さい。ご理解した方のみでお願いします。それ以外はしないで下さいハンドスピナー 5点セットバラ売りはしません。まとめてでお願い致します。アイアンマン/縦横約6cm約58g舵型？/縦横約7cm約80g花びら型？/縦横約7cm約58gブルーピンクともに縦横約7cm約58g個人寸法なのでおおまかな目安程度でお願い致します。ケースや箱などに経年劣化のサビや打痕キズ箱の歪みなどはあります。ハンドスピナー本体はサビなどは見た感じ無いものの、経年劣化や使用によるキズや打痕などある中古品になります、個人的な主観なのでご理解ご了承の程よろしくお願いしますします。古着や中古品に理解ある方で、細かい質問や面倒な質問しないでください商品は小さく圧縮梱包致します。その際の商品状態などはわかりませんので、ご理解して入札をしてください神経質な方スムーズに取り引き出来ない方や評価悪い方、受取り評価をしない方や放置する方は入札をしないで下さいこの商品はメルカリ以外では出品していません。他にも出品しています宜しくお願いします暇つぶしMARVELマーベルホビーおもちゃ玩具コレクターコレクションマニア不思議感覚ストレス解消知育集中力意味不明平成何で買ったのかわからないなど好きな方にいかがでしょうか？



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