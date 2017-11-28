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- lewitt 540 コンデンサーマイク(完動品)
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商品詳細
lewittの高品位なコンデンサーマイクです。安心安全メルカリ便にて発送いたします。即購入◯早い者勝ち定価は約10万円です。現在はlct540sという後継機に変わっておりますが、基本的には同じものです。防湿庫で丁寧に保管しておりましたので、状態は良好です。ただ、サスペンションホルダーはテープで補強しております。(問題なく使用はできますが、おまけ程度にお考えください)lewittというメーカーはどのマイクもコストパフォーマンスが非常に優れております。この機会にぜひ。種類···マイク
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