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lewitt 540 コンデンサーマイク(完動品)
商品番号 B84768397853
商品名

lewitt 540 コンデンサーマイク(完動品)
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 18,611 円
在庫状況 あり

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商品詳細

lewittの高品位なコンデンサーマイクです。安心安全メルカリ便にて発送いたします。即購入◯早い者勝ち定価は約10万円です。現在はlct540sという後継機に変わっておりますが、基本的には同じものです。防湿庫で丁寧に保管しておりましたので、状態は良好です。ただ、サスペンションホルダーはテープで補強しております。(問題なく使用はできますが、おまけ程度にお考えください)lewittというメーカーはどのマイクもコストパフォーマンスが非常に優れております。この機会にぜひ。種類···マイク
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