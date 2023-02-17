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☆入手困難 帽子 ニューエラ　LA DODGERS MLB9 FORTY
商品番号 S85126202970
商品名

☆入手困難 帽子 ニューエラ　LA DODGERS MLB9 FORTY
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブルー『NEWERA』×『LADODGERS』のキャップ（未使用品）の出品です。フロントにLADODGERSのチームロゴが入った、合わせ易い、定番デザインの大人気アイテム。とてもお洒落なカラーリング、シンプルで合わせ易いデザインですので、スポーツにはもちろん、カジュアル系、アメカジ、普段着など、様々なジャンルでお使いして頂けるアイテムだと思います！１つは備えておきたい万能キャップですので、この機会に是非ご検討ください！コメント等ございましたらお気軽にお申し付けください！
http://narcologia.ru/goods/reproduce108155.html
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