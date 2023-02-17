☆入手困難 帽子 ニューエラ　LA DODGERS MLB9 FORTY

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商品詳細
カラー···ブルー『NEWERA』×『LADODGERS』のキャップ（未使用品）の出品です。フロントにLADODGERSのチームロゴが入った、合わせ易い、定番デザインの大人気アイテム。とてもお洒落なカラーリング、シンプルで合わせ易いデザインですので、スポーツにはもちろん、カジュアル系、アメカジ、普段着など、様々なジャンルでお使いして頂けるアイテムだと思います！１つは備えておきたい万能キャップですので、この機会に是非ご検討ください！コメント等ございましたらお気軽にお申し付けください！
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